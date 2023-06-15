Программу "єВідновлення" расширят на подтопленные районы Херсонщины
Программу компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье "єВідновлення" расширят и на подтопленные регионы. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.
По ее словам, жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье, уничтоженное в результате подрыва Каховской ГЭС, в рамках программы "єВідновлення".
Верещук добавила, что правительство приняло соответствующее решение по действию этой программы.
"Программа єВідновлення полностью будет работать для подтопленных регионов. В настоящее время ОВА определяют зону подтоплений. К примеру, в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов", – резюмировала вице-премьер.