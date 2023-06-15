Столтенберг назвал приоритеты "Рамштайн" на фоне контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне начала контрнаступательных действий Украины союзники сосредоточатся на встрече "Рамштайн" в четверг на том, чтобы обеспечить функционирование поставленных систем вооружения.﻿ Об этом он сказал, прибыв на заседание министров обороны Альянса в четверг, сообщает Украинская правда.

Столтенберг сказал, что ожидает новых обещаний по поводу поставок оружия Украине на заседании в формате "Рамштайн", которое состоится в четверг параллельно со встречей министров обороны НАТО.

"В последние дни мы видели существенные обещания (по поставкам оружия. – Ред.) и со стороны европейских союзников, и со стороны США... Процесс продолжается. Украина нуждается во многих различных видах поддержки. Но, очевидно, самым большим фокусом будет и уже есть и продолжает быть – это важность поддержки того, что системы, которые уже есть там (на поле боя. – Ред.), работают так, как нужно" , – сказал генсек.