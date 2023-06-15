Субсидия "в один клик": Кабмин утвердил экспериментальный проект

Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией. Проект также должен обеспечить быстрое принятие решения о предоставлении субсидии.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Постановление от 13 июня 2023 г. № 601 освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения субсидий.

"Уполномоченному члену семьи нужно будет подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты" , - говорится в сообщении.

Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.

В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).

Также упрощенное обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, ЦНАП, что не ограничивает население в способах обращения.

Подать упрощенное заявление можно после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им в преддверии отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты, сообщили в Минсоцполитики.

Одновременно остается возможность обращения с полным пакетом документов по действующему механизму, если у заявителя есть такое желание.

Как будет реализовываться новый механизм