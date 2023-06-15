В России готовят национализацию западных компаний за бесценок — FT

На прошлой неделе Кремль тайно приказал принять закон, который позволит присваивать западные активы по бросовым ценам, и обсуждает еще более драконовские меры по полной национализации групп. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения, сообщает Новое время.

По словам собеседников издания, экономическая команда Путина хотела, чтобы угроза национализации стала частью метода кнута и пряника, направленного на наказание западных стран, захвативших российские активы, и поощрение тех, кто играет по кремлевским правилам.

Как пишет FT, секретный кремлевский указ дает российскому государству приоритетное право покупать любые западные активы для продажи со «значительной скидкой», чтобы их можно было продать с прибылью. Новые владельцы будут обязаны вывести 20% компании на российский фондовый рынок.

Распоряжение Путина, подписанное на прошлой неделе, также требует, чтобы все частные российские покупатели западных активов были полностью российскими компаниями или находились в процессе исключения всех иностранных акционеров. Это усложняет любую процедуру выхода с российского рынка еще больше.

В комментарии газете Дмитрий Песков заявил, что западных инвесторов и компании в России «более чем приветствуют», но отметил, что они полностью прекратили выплату зарплат или просто решили покинуть страну с огромными потерями.

"Если компания не выполняет взятые на себя обязательства, то, конечно, она переходит в категорию неблагополучных компаний. Мы прощаемся с этими компаниями. И что мы будем делать с их активами после этого, это наше дело" , — заявил Песков.

Люди, причастные к уходу западных корпораций из России, говорят, что действия Кремля открывают «ящик Пандоры», который неизбежно усилит контроль государства над экономикой.

"Я думаю, что национализация неизбежна. Это только вопрос времени. Государству нужны деньги" , — рассказал в комментарии FT высокопоставленный бизнесмен в процессе продажи своих активов в России.

Как пишет издание, глава российского центробанка Эльвира Набиуллина высказывалась за ограничение выхода иностранных компаний под угрозой национализации, поскольку отток иностранного капитала ослабит рубль и ограничит возможности российских инвесторов.

В то же время российский министр финансов Антон Силуанов поддерживал уход иностранцев, видя в этом способ выжать больше денег в бюджет.

Пока национализация в России коснулась немногих компаний, среди ярких примеров — Fortum и Uniper.