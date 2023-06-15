На Западе прогнозируют дальнейший прогресс контрнаступления Украины

Западные государства оценивают, что с начала контрнаступательных действий украинские силы смогли продвинуться на около семи километров вглубь оккупированных РФ территорий и освободить по меньшей мере четыре села. Об этом Sky News, в среду журналистам заявили на условиях анонимности западные чиновники, ответственные за оборону, сообщает Европейская правда.

Отмечая успехи Вооруженных Сил Украины, собеседники журналистов предостерегли, что российская сторона в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям – именно поэтому продвижение пока является медленным.

"Российские войска в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Такой маневренный подход к обороне является сложным для украинцев, а также дорого стоит наступающим силам" , – пояснили они.

Первые контрнаступательные действия, по оценке западных чиновников, являются более чем "зондирующей операцией".

"Это полномасштабное перемещение бронетехники и тяжелого вооружения в российскую зону безопасности и продвижение вперед. Продвижение медленное из-за минных полей и препятствий, на которые они наталкиваются, но это то, чего мы и ожидали. Они будут продолжать продвигаться вперед" , – сказали они.

В то же время собеседники журналистов предупредили, что речь идет о первых днях контрнаступления, и прогнозировать последствия сложно.