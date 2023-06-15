На портале "Дія" тестируют автоматическое закрытие ФЛП

Вскоре на портале Дія будет доступна новая услуга для предпринимателей — закрытие ФЛП за 1 секунду, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Никаких походов в госучреждения и заполнений заявлений, которые еще должны проверяться государственным регистратором кучу времени. Набираем тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости" , — говорится в сообщении.

Кто может присоединиться к тестированию:

— физические лица-предприниматели, которые имеют РНУКПН;

— предприниматели, которые используют паспортные данные вместо карточки налогоплательщика.

ФЛП закрывается за секунду, а все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра. Необходимо только просмотреть информацию и подписать. Регистратор ничего не будет проверять вручную, а люди не будут ходить в налоговую.

Записаться на бета-тест можно по ссылке﻿.