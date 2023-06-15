Энергосистема Украины работает с резервом мощности - Минэнерго

В четверг, 15 июня, украинская энергосистема работает с резервом мощности, почти половина потребленной электроэнергии снабжается атомной генерацией. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Продолжается самая масштабная за время независимости ремонтная кампания в энергетике, которая проходит в рамках подготовки к новому отопительному сезону" , - напомнили в ведомстве.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, гидрогенерация производит меньше электроэнергии, чем планировалось, Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2 работают с ограничениями.

Остальные станции Днепровского каскада работают в плановом режиме.

В Херсонской области запитали еще 2 населенных пункта и более 800 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В Николаевской области подключили более 600 потребителей, 2 населенных пункта полностью, 2 – частично.

В Николаевской области из-за подтопления остаются обесточенными 1 населенный пункт полностью и 7 – частично, в Херсонской области – 4 населенных пункта. В городе Херсон без света – более 14 тыс потребителей.

Обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в Донецкой, Сумской областях. На Харьковщине из-за без света остались более 9 тысяч потребителей.

Экспорт электроэнергии за прошедшие сутки не происходил, коммерческий импорт составил 345 МВт*ч.