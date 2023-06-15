Нацбанк ожидаемо сохранил учетную ставку 25%

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 15 июня, ожидаемо принял решение оставить учетную ставку на уровне 25%. Об этом стало известно из пресс-брифинга по решениям правления НБУ по монетарной политике, сообщает Экономическая правда.

"Это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений" , - заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

В регуляторе отметили, что темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижались быстрее, чем ожидалось. В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении.

Помимо эффекта базы сравнения, этому способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

Также достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось, в частности благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу дополнительных мер НБУ по повышению привлекательности гривневых инструментов.

Однако, как добавляет Пышный, несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким.

Так, базовая инфляция в мае снизилась лишь до 15,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу НБУ. Такую динамику в НБУ объясняют дальнейшим переносом понесенных бизнесом расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг.