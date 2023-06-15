НБУ оценил последствия подрыва Каховской ГЭС

Национальный банк Украины дал первую оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены в Украине.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей" , - сказал он.

Цены в Украине

Как отметил Пышный, в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Помимо эффекта базы сравнения этому способствовало достаточное предложение продовольствия и топлива, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

В то же время, несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться благодаря налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и последовательной монетарной политике, сказал он.

"Однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы" , - отметил Пышный.

Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии. Во-вторых, на ценовой динамике скажется повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке топлива, сообщил глава НБУ.