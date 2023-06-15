Названы крупнейшие автомобильные рынки мира

Почти все самые большие авторынки мира по результатам первых месяцев текущего года показали рост продаж.﻿ С января по апрель 2023 года во всем мире было продано 21,7 млн новых легковых автомобилей, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал.

Ведущим рынком остается Китай с показателем – 6,1 млн продаж (-7,6%). На рынок Поднебесной приходится 28,1% всех мировых автопродаж.

На втором месте – США, где с начала года было зарегистрировано 3,9 млн новых авто (+9,1%).

На третьем месте Япония – 1,6 млн авто (+16,6%).

Индия отчитывалась о 1,4 млн продаж (+11,8%), и это четвертый результат.

Замыкает лидерскую пятерку Германия – 799 794 авто (+8,1%)

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