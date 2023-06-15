Европарламент призвал страны-члены НАТО пригласить Украину в Альянс

Депутаты Европейского парламента призвали страны Североатлантического альянса выполнить свои обязательства перед Украиной и пригласить ее в НАТО﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что такую резолюцию одобрили 425 голосами "за", 38 против и 42 воздержались. Евродепутаты выражают надежду, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".

Так, пока Украина не вступит в полноправное членство, ЕС и союзники по НАТО должны тесно сотрудничать с государством, чтобы разработать временные рамки для гарантий безопасности, которые должны быть введены сразу после войны.

Парламент отмечает, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Напомним, ранее у Дмитрия Кулебы подчеркнули, что от саммита НАТО в Вильнюсе Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не в качестве альтернативы вступлению.