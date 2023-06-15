Украинские военные продвигаются под Угледаром – генерал Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, украинские воины продвигаются вперед на Угледарском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом Тарнавский заявил в Telegram.

"Под Угледаром наши воины продвигаются вперед. Уничтожение вражеских сил продолжается" , — заявил он.

Ранее Тарнавский сообщил, что враг продолжает безуспешно штурмовать Таврийское направление: за минувшие сутки убитыми и ранеными россияне потеряли более роты.