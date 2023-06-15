Нидерланды закроют крупнейшее в Европе газовое месторождение — Bloomberg

Нидерланды с 1 октября закроют Гронингенское газовое месторождение, которое с 1959 года было ключевым источником газа для значительной части Западной Европы, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ранее месторождение давало более 50 млрд куб. м газа, но сейчас из-за угрозы землетрясений добыча на нем ограничена до 2,8 млрд куб. м.

Ранее правительство страны планировало закрытие месторождения примерно на следующий год в зависимости от геополитической ситуации, но чиновники столкнулись с политическим давлением из-за последствий землетрясений, которые вызвала добыча.

В октябре 2022 года министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ганс Уилбриф сказал, что продолжать добычу газа на этом месторождении опасно. В то же время он отметил, что страна не может игнорировать страдания в других странах Европы.

Премьер-министр страны Марк Рютте не исключает использования Гронингена для усиления поставок, но "только в крайнем случае, если все пойдет не так".

Из примерно 327 000 домов в регионе по крайней мере 127 000 получили повреждения из-за землетрясений. 3300 из них пришлось снести за последние 11 лет. Ранее в этом году правительство Нидерландов пообещало потратить 22 миллиарда евро в течение 30 лет для выплаты компенсаций жителям Гронингена.