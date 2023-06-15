Семь областей под угрозой ударов ракетами Х-35 — Генштаб

Для семи областей Украины есть угроза ударов ракетами типа Х-35 из комплексов Балл, которые РФ стянула в приграничные районы, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. В частности, в Брянской области перемещен дивизион берегового ракетного комплекса Балл. Из-за этого растет угроза нанесения ударов ракетами типа Х-35" , — рассказал генерал.

По его словам, дальность стрельбы этого комплекса позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.