Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине сотни ракет для ПВО
Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов в четверг объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в совместном заявлении четырех министров.
Как сообщило британское Минобороны, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причем их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.
Они необходимы "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", добавляют в Минобороны Великобритании.
В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (2,94 миллиарда евро) для возглавляемого Британией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.
О совместной поставке средств ПВО стало известно во время тринадцатого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.