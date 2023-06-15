Британия, Дания, Нидерланды и США предоставят Украине сотни ракет для ПВО

Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов в четверг объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в совместном заявлении четырех министров.

Как сообщило британское Минобороны, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причем их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.

Они необходимы "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", добавляют в Минобороны Великобритании.

В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (2,94 миллиарда евро) для возглавляемого Британией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.

О совместной поставке средств ПВО стало известно во время тринадцатого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.