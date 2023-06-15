Япония заявляет, что ракеты КНДР упали в ее экономической зоне

Министерство обороны Японии заявило, что северокорейские баллистические ракеты, запущенные 15 июня, рухнули в пределах ее исключительной экономической зоны, сообщает Укринформ.

Об этом пишет Kyodo News.

Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что Япония передала протест Северной Корее из-за запуска баллистических ракет.

Информация о причиненном ущербе японским властям не поступала.

15 июня Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении акватории Японского моря.