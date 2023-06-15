Остин: Союзники по НАТО будут работать над гарантиями для Украины

Страны-члены НАТО будут работать совместно, чтобы обеспечить предоставление Украине гарантий для движения вперед к членству в Альянсе, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания "Рамштайна".

Он еще раз повторил, что США продолжают поддерживать политику открытых дверей НАТО.

Остин отметил, что страны идут своим собственным путем в Альянс.

"Я могу лишь сказать, что мы придерживаемся решений Будапешта. Но в будущем вы сможете убедиться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед" , - сказал министр обороны Штатов.

На саммите НАТО в Будапеште в 2008 году страны-члены Альянса заявили, что Украина станет членом НАТО в будущем. При этом никаких гарантий безопасности, четкого графика вступления или обязательств предоставлено не было.

Теперь Украина стремится вступить в Альянс по окончании боевых действий. Однако стране важно получить политическое решение о возможности вступления уже на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

На саммите Украина хочет получить "четкий график вступления". К тому же, президент Владимир Зеленский заявлял, что государству нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Президент Чехии Петр Павел сообщал, что НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины - по примеру Финляндии и Израиля.