Канада и Италия на объявили о новых пакетах помощи Украине

Несколько государств на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг объявили о новых пакетах военной помощи, среди них – Канада и Италия, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил об уже объявленной совместной помощи Великобритании, США, Нидерландов и Дании по предоставлению сотен ракет для систем противовоздушной обороны.

"Канада обязалась направить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины, в частности путем предоставления 200 критически важных ракет для систем противовоздушной обороны для помощи в защите украинского неба" , – отметил Остин.

Кроме того, по его словам, Италия также объявила о последнем транше помощи, в который входят "наиболее важные системы вооружения для обороны Украины".