В Генштабе рассказали, куда нацелены ракетные атаки РФ
В последнее время ракетные атаки врага нацелены на объекты логистики, промышленности, нефте- и газоснабжения, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
По его словам, в течение двух недель июня противник во время атак применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных дронов.
При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили 74% крылатых ракет и 55% ударных БПЛА.
"Несмотря на длительные ракетные удары, наши силы ПВО становятся только крепче, в том числе за счет современного вооружения и военной техники, предоставляемой партнерами", — сказал Громов.