В Генштабе рассказали, куда нацелены ракетные атаки РФ

В последнее время ракетные атаки врага нацелены на объекты логистики, промышленности, нефте- и газоснабжения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

По его словам, в течение двух недель июня противник во время атак применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных дронов.

При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили 74% крылатых ракет и 55% ударных БПЛА.