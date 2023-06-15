В Украине откроют еще одну точку для импорта газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления, который позволит использовать еще одну точку для транспортировки природного газа на границе с Молдовой, сообщает Экономическая правда.

Документ устанавливает тариф для точки входа на межгосударственном соединении в газотранспортную систему Украины "Алексеевка".

"Проект имеет целью разрешить участникам рынка природного газа использовать точку "Алексеевка" для транспортировки природного газа из Молдовы в Украину, в том числе – для хранения природного газа в украинских газохранилищах, а также для возможности осуществления импорта природного газа в Украину через ГТС Молдовы" , - подчеркнули в регуляторе.

В Нацкомиссии добавили, что принятие этого решения обеспечит рыночные конкурентные условия для импорта природного газа, диверсификацию источников природного газа, а также будет способствовать энергетической безопасности Украины.