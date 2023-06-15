В Украине исчезло 653 партии гуманитарных грузов — таможня

С начала 2023 года Гостаможслужба выявила 653 случая пропажи грузов, которые проходили через таможню как гуманитарная помощь военным, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы.

Исчезновение грузов обнаружили совместные проверки Гостаможслужбы и Минобороны по получению военными частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки товаров, которые перемещались через таможенную границу в их адрес в качестве гуманитарной помощи.

"В течение января-мая 2023 года установлено 653 случая неподтверждения получения таких грузов, как пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт и прочее" , - говорится в сообщении.

Всего была проведена проверка более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес около 100 воинских частей.

Также, в Гостаможслужбе заявляют, что механизм гуманитарной помощи военным все чаще используется для злоупотреблений.

"За 5 месяцев 2023 года Гостаможслужбой составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений были товары, ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи" , - отмечают в Государственной таможенной службе.

Для сравнения, в течение всего 2022 года таможнями Гостаможслужбы составлено 100 аналогичных протоколов о нарушении таможенных правил.