Британия отправила Украине мощные насосы для ликвидации подрыва ГЭС
Британия направила Украине насосы, способные откачивать 1750 литров воды в секунду. Они помогут справиться с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Британского агентства по охране окружающей среды.
"Три насоса большой производительности, а также шесть передвижных насосов и девять миль временных заграждений от наводнений были подарены Британским агентством по охране окружающей среды", - говорится в материале.
Отмечается, что насосы способны откачивать 1750 литров воды в секунду. Это поможет Украине в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
Эта помощь последовала за партией другой помощи, которую ранее отправляло МВД Великобритании. Тогда речь шла о 19 спасательных лодок, 2000 других предметов, в частности спасательные жилеты и каски. Их передали во Львов в начале этой недели.
Великобритания пожертвовала более 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь после прорыва плотины. В этом месяце в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины, на которой будет разработан план, посвященный послевоенному восстановлению страны.