Британия отправила Украине мощные насосы для ликвидации подрыва ГЭС

Британия направила Украине насосы, способные откачивать 1750 литров воды в секунду. Они помогут справиться с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Британского агентства по охране окружающей среды.

"Три насоса большой производительности, а также шесть передвижных насосов и девять миль временных заграждений от наводнений были подарены Британским агентством по охране окружающей среды" , - говорится в материале.

Отмечается, что насосы способны откачивать 1750 литров воды в секунду. Это поможет Украине в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Эта помощь последовала за партией другой помощи, которую ранее отправляло МВД Великобритании. Тогда речь шла о 19 спасательных лодок, 2000 других предметов, в частности спасательные жилеты и каски. Их передали во Львов в начале этой недели.

Великобритания пожертвовала более 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь после прорыва плотины. В этом месяце в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины, на которой будет разработан план, посвященный послевоенному восстановлению страны.