Остин о потерях Украины: РФ показывает подбитую технику 1000 раз

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Украины есть потери в технике на поле боя в рамках начавшегося контрнаступления, но, по его словам, у ВСУ есть достаточно оснащения, чтобы продолжить воевать, сообщает Европейская правда.

Об этом Остин сказал на пресс-конференции в четверг по итогам заседания в формате "Рамштайн".

"Это война. Мы знаем, что будут повреждения (техники) на поле боя с двух сторон. Что важно: у украинцев есть возможность восстанавливать поврежденную технику, где это возможно, ремонтировать, и возвращать на поле боя" , – сказал он.

Остин подчеркнул, что важной является способность союзников продолжать поставки.