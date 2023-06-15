ЕС может убрать некоторые китайские компании из пакета санкций – СМИ

Европейский Союз намерен отказаться от планов ограничить торговлю с пятью китайскими компаниями, связанными с Россией, после контактов с Пекином, сообщает Экономическая правда.

В рамках нового пакета санкций под давлением Франции и Германии был также смягчен новый механизм, который позволит государствам вводить целевые экспортные ограничения на отдельные товары для третьих стран, пишет Bloomberg.

Как предполагалось, такой механизм позволит ЕС бороться с реэкспортом товаров двойного назначения в Россию через третьи страны.

Как известно, Европейский Союз работает над 11-м пакетом санкций против России, который будет содержать новый механизм для потенциального наказания стран за пределами ЕС, которые позволяют обходить санкции. Пока послы ЕС пока не достигли политического соглашения по новому пакету.