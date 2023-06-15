Резников обсудил со Столтенбергом проекты по укреплению обороны Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях заседания "Рамштайн". Среди прочего, они обсудили проекты по обороне Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом Резников написал в Twitter.
"У нас была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили проекты, которые будут способствовать нашему сотрудничеству и принесут практические результаты в укреплении наших возможностей в области обороны и безопасности", - сообщил министр.
Тринадцатое заседание "Рамштайн"
15 июня в Брюсселе состоялось уже 13 по счету заседания в формате "Рамштайн". Союзники Украины обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов.
Столтенберг перед "Рамштайном" заявлял, что союзники по НАТО уже начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16, что в дальнейшем даст партнерам возможность передать Киеву долгожданные современные самолеты.