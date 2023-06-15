На Бахмутском и Лиманском направлениях россияне пытались наступать – Генштаб

Российские войска на протяжении 15 июня вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении и в районе Стельмаховки на Лиманском направлении, а также Новомихайловки и Водяного на Шахтерском направлении.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины - на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по Янжуловке и Галагановке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Строительное, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Бочково, Бударки.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Райгородка Луганской области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Времен Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудары в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тонечко, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Враг нанес авиационных ударов возле населенных пунктов Новомихайловка, Большая Новоселка, Малиновка, Малая Токмачка и Благодатное Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Максимильяновки, Победы и Екатериновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкогт Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Кизомис Херсонской области и Очаков.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed, а также БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район сосредоточения личного состава противника, 3 боеприпаса и 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях.