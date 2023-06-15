Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул

Жертв ракетного удара, который нанесли оккупанты по мирным кварталам Кривого Рога Днепропетровской области 13 июня, стало 13, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он сообщил, что в четверг в 16:50 от сильных ожогов умер Сергей Гурица, 1985 года рождения. Он работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

Мужчина был доставлен в больницу из горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь.

Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом.