"Ракета в соседнем кабинете": пропагандисты РФ заявили о ранении Буданова

Российские пропагандисты сообщили о том, что во время ракетного удара 29 мая получил ранение руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Деловая столица.

Об этом "РИА Новости" рассказал сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в украинской разведке.

Источник утверждает, что ракета якобы попала прямо в здание ГУР МОУ.

"Ракета "прилетела" в соседний с Будановым кабинет… После ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию. Данные об этом перелете удалось обнаружить на сервисе Flightradar. Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине, он в тяжелом состоянии" , — утверждают российские пропагандисты.

Ранее российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о том, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному якобы сделали "трепанацию черепа" после ранения. Главком ВСУ, уверяют пропагандисты, теперь "не сможет выполнять свою работу".

25 мая главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам на фоне распространения российских фейков о его якобы "ранении" и "гибели". Позже в ВСУ рассказали, что Валерий Залужный узнал о своей "смерти" из интернета.