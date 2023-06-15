Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Правительство Хорватии сегодня, 15 июня, поддержало инициативу хорватского парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте" , - заявил премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Статс-секретарь Министерства иностранных дел Хорватии Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией парламент Хорватии обозначает Голодомор, как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов.

Лучич добавил, что это преступление геноцида против украинского народа.