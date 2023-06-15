Польша достроила электронный барьер на границе с Беларусью

Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью. Он должен усилить защиту вместе с физическим забором, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявили в Пограничной службе Польши.

В ведомстве отметили, что теперь электронный барьер функционирует по всей длине границы Польши с Беларусью (206 километров). При этом уже год там стоит и физический забор.

"Оба барьера, физические и электронные, являются важным элементом в системе защиты границы Республики Польша вместе с важнейшим элементом - пограничниками" , - добавляют в службе.

Барьер оборудовали при помощи 3 тысяч камер дневного и ночного видения, тепловизоров и кабелей обнаружения.

Строительство забора на границе Польши с Беларусью

Напомним, прошлым летом на подляской части (воеводство на северо-востоке страны) границы с Беларусью было завершено строительство физического барьера - забора из стальных пролетов высотой 5,5 метров с колючей проволокой. Длина забора составляет 186 километров. Электронный барьер охватывает и те участки, где его нет.

Барьер на границе является ответом на продолжающееся миграционное давление, организованное белорусским режимом с середины 2021 года.