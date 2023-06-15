Количество получателей субсидий вырастет почти на миллион – Минсоцполитики
Из-за роста тарифов на электроэнергию Министерство социальной политики ожидает увеличения количества домохозяйств – получателей субсидии примерно на один миллион, сообщает Укринформ.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
"Для тех домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут произведены автоматически с учетом увеличения стоимости электроэнергии. Мы предполагаем, что новых обращений по назначению субсидий среди тех, кто по старым тарифам не нуждался в помощи, будет за весь сезон до миллиона", - сказала министр.
Она также напомнила, что компенсации подлежит стоимость любого тарифа в пределах установленного для каждого вида домохозяйства норматива.
"Для каждого домохозяйства есть определенная норма. Если это дом на эклектическом отоплении – большее количество киловатт будет покрываться субсидией, если, например, на газовом отоплении – меньше. То есть сумма субсидии будет перечислена в пределах установленной нормы", - подчеркнула Жолнович.
На дополнительные расходы, по словам министра, должно хватить предусмотренных на этот год в государственном бюджете 37 млрд грн в поддержку уязвимых категорий граждан.
"Если будем понимать, что количество людей увеличивается настолько, что мы не будем покрывать эти расходы, будем производить перераспределение в государственном бюджете из других программ. Или будем поднимать вопрос об увеличении вспомогательных программ, которые сегодня нам предоставляются международными донорами", - сказала она.