В правительстве Венгрии открещиваются от освобождения украинских военнопленных из РФ — источники

Освобождение одиннадцати украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могло быть личной инициативой вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве, сообщает Европейская правда.

Об этом венгерской службе "Радио Свобода" стало известно из четырех источников, сообщает "Европейская правда".

Все источники единодушно утверждают, что освобождение военнопленных из России осуществлялось под единоличным руководством Шемьена и его личных контактов с Русской православной церковью.

"Об этом не знали ни МИД, ни канцелярия премьер-министра, а в правительстве существует серьезное возмущение по поводу этой акции" , – утверждают собеседники "Радио Свобода", объясняя это в частности нежеланием еще больше ухудшить и без того очень плохие отношения Киева и Будапешта.

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По данным СМИ, речь идет о военнослужащих, попавших в российский плен вблизи города Купянск на Харьковщине. Все они имеют венгерские имена, но не все из них утверждают, что они венгры.

Как именно украинцы попали из России в Венгрию – тоже неизвестно, поэтому источники "Радио Свобода" предполагают, что вице-премьер Шемьен по собственной инициативе организовал их проезд через Шенгенскую зону. Где сейчас они находятся – неизвестно.

"После того, как всем стало очевидно, что венгерским правительством можно манипулировать из России на уровне вице-премьер-министра", говорит один из источников "Радио Свобода", Будапешт решил выбрать стратегию молчания, "надеясь, что об этом как можно скорее забудут".

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Напомним, Российская православная церковь сообщила, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

Позже венгерский вице-премьер Шемьен, который курировал договоренности с россиянами, подтвердил эту информацию.

В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. В министерство для объяснений пригласили временного поверенного Венгрии. В то же время в МИД подчеркнули, что освобождение украинских военнопленных – это "всегда хорошая новость".