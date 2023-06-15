Резников рассказал о новой коалиции в рамках "Рамштайна"

В рамках контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будет создана "ІТ-коалиция", сообщает Деловая столица.

Об этом в своем Twitter заявил министр обороны Алексей Резников по итогам переговоров в формате "Рамштайн".

"Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн мои коллеги министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержали мою идею создания ІТ-коалиция в рамках Рамштайн. Они готовы взять на себя лидера в создании этой группы" , — написал Резников.