Россияне обстреляли Херсонщину, есть погибший и раненая — ОВА

Российские войска во второй раз за день обстреляли Херсонскую область. Жертвой обстрела стал мужчина, еще одна женщина ранена.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

В частности, россияне обстреляли Берислав, в результате погиб 55-летний мужчина в собственной квартире. Также российская авиация ударила по Казацкому – ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали.

Ранее днем армия РФ нанесла удары по Зеленовке. Тогда погибла погибшая 80-летняя женщина, а 69-летняя получила ранения.