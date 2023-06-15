В Конгрессе США представили законопроект об изъятии активов РФ для Украины
Представители Конгресса США сегодня, 15 июня, представили законопроект, который бы позволил использовать замороженные активы России для помощи Украине, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Комитета по вопросам международных отношений Сената США.
Отмечается, что закон должен позволить оказать дополнительную помощь Украине с использованием активов, арестованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов РФ.
"После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму более 300 миллиардов долларов остаются замороженными по всему миру", - сказал сенатор США Джим Риш.
Сенатор США Шелдон Уайтхаус добавил, что потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому за эти разрушения должна платить Россия и ее диктатор Владимир Путин.
Законодатели предлагают, что Конгресс принял меры и запретил администрации продавать российские государственные активы, прежде чем они могут быть использованы для помощи Украине.
Этот проект закона должен:
- Дать президенту полномочия конфисковать российские суверенные активы, которые заморозили в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в усилиях по восстановлению Украины;
- Запрещать перевод средств российским организациям, находящимся под санкциями, до тех пор, пока Россия и ее войска не уйдут из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный ее войной;
- Поручит президенту работать с союзниками и партнерами над созданием международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных суверенных активов России для помощи Украине;
- Дает Управлению по координации санкций Государственного департамента дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах;
- Гарантирует, что Путин, а не американские налогоплательщики, оплатит убытки, нанесенные неспровоцированным вторжением России в Украину.
Конфискация активов России
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.
Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.
Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления.