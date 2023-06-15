Завтра в центре Киева перекроют улицы
В пятницу 16 июня в течение дня будет ограничено движение для транспорта по центральным улицам Киева, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции.
Сообщается, что ограничения будут действовать "в связи с проведением мероприятий". О каких именно "мероприятиях" идет речь, полицейские не говорят.
Также правоохранители решили сохранить в тайне названия улиц, по которым будет запрещен проезд. В то же время они попросили водителей "планировать свой маршрут заранее".
О возобновлении движения полиция обещает сообщить дополнительно.