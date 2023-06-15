США и союзники работают по защите украинских беженцев от торговли людьми
Соединенные Штаты обеспокоены тем, что беженцы из Украины сталкиваются с проблемами торговли людьми и взаимодействуют с другими странами в Европе, чтобы сохранять ситуацию под контролем, сообщает Укринформ.
Об этом заявила в четверг посол США по особым поручениям по вопросам мониторинга и борьбы с торговлей людьми Синди Дайер.
"Мы глубоко озабочены в связи с торговлей людьми, с которой сталкиваются люди, бегающие от войны в Украине", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.
Она напомнила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило более 8 миллионов человек уехать из страны, а также превратило еще 1,5 миллиона человек в вынужденных переселенцев. Дайер отметила, что Соединенные Штаты внимательно следят за развитием ситуации.
По ее словам, выявлено "относительно немного" подтвержденных случаев торговли людьми среди беженцев из Украины.
"Однако мы по-прежнему очень озабочены и тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы активно следить за этой системой", - подчеркнула представительница США.