США и союзники работают по защите украинских беженцев от торговли людьми

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что беженцы из Украины сталкиваются с проблемами торговли людьми и взаимодействуют с другими странами в Европе, чтобы сохранять ситуацию под контролем, сообщает Укринформ.

Об этом заявила в четверг посол США по особым поручениям по вопросам мониторинга и борьбы с торговлей людьми Синди Дайер.

"Мы глубоко озабочены в связи с торговлей людьми, с которой сталкиваются люди, бегающие от войны в Украине" , - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она напомнила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило более 8 миллионов человек уехать из страны, а также превратило еще 1,5 миллиона человек в вынужденных переселенцев. Дайер отметила, что Соединенные Штаты внимательно следят за развитием ситуации.

По ее словам, выявлено "относительно немного" подтвержденных случаев торговли людьми среди беженцев из Украины.