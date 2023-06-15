Президент ЮАР выехал из Варшавы в Киев для переговоров с Зеленским

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сегодня, 15 июня, посетил Польшу и отправился в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Он хочет поспособствовать мирному урегулированию войны РФ против Украины, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Сегодня днем президент Рамафоса посетил Варшаву и встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Сейчас Рамафоса направляется в украинскую столицу Киев для завтрашних переговоров - как член Африканской "миротворческой миссии" с президентом Владимиром Зеленским. В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, который ощутил на себе неблагоприятные экономические последствия войны.

Ранее президент ЮАР проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, президентом Зеленским, главой Китая Си Цзиньпином и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Рамафоса хочет приложить усилия для содействия "мирному" процессу по урегулированию войны РФ против Украины. Уже в субботу Рамафоса и вся его делегация прибудет в Москву для переговоров с Путиным.