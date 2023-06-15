Резников: НАТО будет легче одобрить решение о членстве после победы

Все страны НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу, однако конкретные дискуссии относительно ее будущего членства и решения Вильнюсского саммита об этом еще продолжаются, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников после заседания Комиссии Украина-НАТО в четверг во время общения с украинскими журналистами.

По словам министра, союзники НАТО продолжают обсуждение того, каким будет решение Вильнюсского саммита относительно будущего членства Украины.

"Есть разные мнения. Но я слышал сегодня горячие речи большинства министров обороны НАТО, о том, что у них сомнения нет, что место Украины в качестве полноправного члена, исходя из нашей позиции, из нашего опыта, из наших возможностей, взаимосовместимости, которая уже существует" , – сказал министр.

Он отметил, что это понимают все, однако остается вопрос "Когда?".