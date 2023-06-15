Германия передаст Украине машині разминирования Wisent 1

Германия передала две бронемашины для разминирования Wisent 1, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства Германии.

Так, Германия в течение последней недели передала Украине две машины для разминирования Wisent 1 из четырех запланированных.

Также за последнюю неделю Германия направила в нашу страну два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.

Предыдущие машины Wisent 1 Украина получила еще в марте.

Wisent 1 на шасси танка Leopard предназначена для разминирования территорий. Более новые модификации способны буксировать танки Leopard 2.

Как сообщала "ДС", 7 июня Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи.