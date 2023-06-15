Воздушные Силы сообщили о движении нескольких ударных дронов на юге

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что на южном направлении зафиксировано передвижение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

"Зафиксировано движение нескольких ударных БпЛА типа "Шахед" на южном направлении! Направляйтесь в укрытие!", — заявили в командовании.

Это предупреждение опубликовано в 23:30. По состоянию на это время воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.