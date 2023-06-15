Польские пограничники говорят, что в них впервые стреляли с Беларуси

В польской пограничной службе заявили, что несколько дней назад с белорусской стороны в них впервые стреляли и попали в машину, хотя точно неизвестно, из чего именно, сообщает Европейская правда.

Руководитель отряда, который попал в инцидент, докладывал о ситуации в Сейме.

Представитель пограничников, полковник Аркадиуш Тивонюк сказал, что может только предполагать, из какого оружия произвели выстрел, но "скорость и кинетическая энергия были значительными".

По его словам, пуля залетела через боковое окно автомобиля и на выходе продырявила другое окно. В то время в авто были двое пограничников, поэтому это была прямая угроза для их жизни.

Пограничник добавил, что в польськие патрули почти ежедневно бросаются камнями.

С начала 2023 года польские пограничники насчитали более 12 тысяч попыток незаконно пересечь границу с территории Беларуси. Речь идет о гражданах третьих стран мира, которые прибывают в Беларусь и оттуда пытаются пешком попасть в страны ЕС. Чаще всего это граждане Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и Сомали.