ISW: Что усложняет украинское контрнаступление

Российские средства радиоэлектронной борьбы являются ключевым фактором, который затрудняет контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении, считают аналитики Института изучения войны (﻿ISW), сообщает Украинская правда.

Известный российский военкор утверждает, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы мешают украинским войскам использовать высокоточные боеприпасы, управляемые по GPS-координатам, и сильно нарушают украинскую радиосвязь, говорится в отчете института.

В частности, сообщили в ISW, военкор отметил, что российские войска используют комплексы РЭБ "Мурманск-БН" для вывода из строя датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" – для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

Отмечается, что ISW ранее оценивал, что российские средства РЭБ имеют решающее значение для осложнения украинских контратак на Запорожском направлении. Однако непонятно, отметили в институте, является ли успешная тактика радиоэлектронной борьбы следствием превосходящих возможностей или усовершенствованного применения этих комплексов.

В ISW отметили, что начальные украинские контрнаступательные и российские оборонительные операции не стоит экстраполировать для прогнозирования результатов всех украинских контрнаступательных операций.