ISW: Что усложняет украинское контрнаступление
Российские средства радиоэлектронной борьбы являются ключевым фактором, который затрудняет контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Известный российский военкор утверждает, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы мешают украинским войскам использовать высокоточные боеприпасы, управляемые по GPS-координатам, и сильно нарушают украинскую радиосвязь, говорится в отчете института.
В частности, сообщили в ISW, военкор отметил, что российские войска используют комплексы РЭБ "Мурманск-БН" для вывода из строя датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" – для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.
Отмечается, что ISW ранее оценивал, что российские средства РЭБ имеют решающее значение для осложнения украинских контратак на Запорожском направлении. Однако непонятно, отметили в институте, является ли успешная тактика радиоэлектронной борьбы следствием превосходящих возможностей или усовершенствованного применения этих комплексов.
В ISW отметили, что начальные украинские контрнаступательные и российские оборонительные операции не стоит экстраполировать для прогнозирования результатов всех украинских контрнаступательных операций.