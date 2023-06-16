Бойцы ССО спасли оккупантов на Херсонщине, которые тонули после подрыва ГЭС

Пятеро российских оккупантов, спасенных воинами Сил спецопераций на Херсонщине, пополнили обменный фонд Украины, сообщает Украинская правда.

Взорвав Каховскую ГЭС, российское командование никоим образом не учло жизнь собственного личного состава. Ведь после разлива воды десятки оккупантов остались отрезанными от большой земли на затопленных позициях на Херсонщине.

Одна из таких позиций уходила под воду, а несколько россиян вот-вот должны были утонуть. Получив информацию о возможности взять в плен противника, воины ССО отправились за ним, рассказывают спецназовцы.

Пятерых вражеских бойцов загрузили на лодки. В это время с других позиций россияне ударили по лодкам, несмотря на то, что на них находились и их же "товарищи".

Под прикрытием пулеметного огня бойцам ССО таки удалось доставить живыми на берег всех пленных. Спецназовцы во время миссии не пострадали.

Уже на берегу во время разговора с пленными операторы ССО выяснили, что оккупанты принадлежат к подразделению "Шторм Z".

Эти отряды российское Минобороны комплектует по тому же принципу, что и формирование "Вагнер": основу составляют осужденные россияне, отбывающие наказание в тюрьмах. За участие в войне против Украины им обещают амнистию.