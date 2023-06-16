"Слив" секретных документов Пентагона: Тейшейре предъявили обвинения

Военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре, который является фигурантом дела об утечке секретных документов Пентагона, выдвинули обвинения по шести пунктам. Об этом, со ссылкой на Министерство юстиции США, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что жюри присяжных в Бостоне обвинило Тейшейру по шести пунктам. В обвинительных материалах отмечается, что военнослужащий, начиная примерно с января 2022 года, умышленно, ненадлежащим образом и незаконно хранил и передавал информацию, которая была классифицирована как "Совершенно секретно" или "Секретно", и/или конфиденциальную закрытую информацию, которая может быть использована во вред США или в пользу иностранного государства.

Отмечается, что Тейшейра размещал тайные данные на платформе соцсетей для лиц, которые не уполномочены получать такую информацию.

Сообщается, что Тейшейра, вероятно, получил доступ к секретным документам, содержащим информацию о национальной обороне, с секретной рабочей станции на базе Otis USANG, расшифровал и передал информацию в письменном виде другим пользователям на платформе социальных сетей.

Также, говорится в обвинении, военнослужащий разместил в сети изображения секретных документов со стандартными пометками секретности, в частности "Секретно", "Совершенно секретно" и SCI, что указывало на то, что они содержат строго секретную информацию правительства США.

"По крайней мере один из документов, содержащий информацию о национальной обороне, якобы был найден в цифровой форме в конкретном аккаунте, связанном с Тейшейрой" , – говорится в обвинении.

"Тейшейре предъявлено обвинение за то, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать. При этом он, вероятно, нарушил закон США и поставил под угрозу нашу национальную безопасность" , – заявил генеральный прокурор Меррик Гирлянда.

Отмечается, что каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание до 10 лет заключения, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до 250 тысяч долларов.