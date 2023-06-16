Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили полтысячи солдат РФ и и 19 артсистем
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 218 500 солдат, 3 965 танков, 7 683 ББМ и 3 812 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 218 500 (+590) человек ликвидировано,
- танков − 3 965 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 7 683 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 3 812 (+19) ед,
- РСЗО − 606 (+2) ед,
- средств ПВО − 364 (+0) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 301 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 357 (+24) ед,
- крылатых ракет − 1 199 (+0),
- корабли/катера − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 519 (+13) ед,
- специальной техники − 519 (+0).
Данные уточняются.