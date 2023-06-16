Европарламент призвал Киев остановить скандальную реформу градостроительства

Европейский парламент в принятой в четверг резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО содержится призыв к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать скандальный законопроект №5655 о реформе градостроительства, сообщает Экономическая правда.

Кроме того, против принятия законопроекта выступало Министерство культуры и информационной политики, которое указало на риски сохранения культурного наследия, а Нацагентство по предотвращению коррупции определило, что №5655 не соответствует Антикоррупционной стратегии.

Как указывал ранее Рух ЧЕСНО, лоббировала законопроект председатель фракции партии власти "Слуга народа" Елена Шуляк, которую связывают с застройщицким бизнесом.

Напоминаем, глава фракции партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своей колонке заявляла, что мониторинг, разработка градостроительной документации, градостроительный контроль, эффективные инструменты противодействия самовольному строительству - широкие полномочия органов местного самоуправления, полностью соответствуют Европейской Хартии местного самоуправления.