Президент ЮАР прибыл в Украину с миротворческой миссией

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Украину, сообщает Украинская правда.

"Президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немешаево в Украине, где его встречают специальный посланник Украины по вопросам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субхк и посол Южно-Африканской Республики в Украине господин Андре Греневальд" , - говорится в сообщении на официальной странице президента в Twitter.

В четверг 15 июня Сирил Рамафоса прибыл в Польшу, чтобы потом направиться в Украину, писал "Times Live".

Лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Республики Конго возглавляют миротворческую миссию, направленную на установление мира после вторжения России в Украину.

Как сообщал "Reuters", эти лидеры собираются в пятницу посетить Киев, а в субботу – Санкт-Петербург, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, чтобы предложить мирный план урегулирования конфликта.

По данным издания, в плане перечисляется ряд мер, которые могут быть предложены сторонам:

отвод российских войск;

выведение российского тактического ядерного оружия из Беларуси;

приостановление исполнения ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МКС);