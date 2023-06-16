Суд арестовал президента УАФ Павелко

Суд изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко и арестовал его на 60 суток, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелку следственный судья Шевченковского районного суда Львова Белинская.

Мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток до 14 августа включительно.

Залог в размере 9,88 млн гривен будет перечислен в пользу государства.

Напомним, в прошлом году журналисты опубликовали расследование по Павелко. Глава УАФ живет в роскошном поместье возле Киева, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.

В октябре 2022 г. правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.

В 2018 г. НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.