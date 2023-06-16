Эстония решила, как использовать активы РФ в поддержку Украины

Правительство Эстонии накануне одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины, сообщает Украинская правда.

Эстония является первой европейской страной, которая разработала подобное правовое решение.

"Европейский Союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины" , – заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

По словам Тсахкна, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

В глобальном масштабе аналогичная мера также разработана, например, в Канаде. А в США законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций за ущерб от начатой российским президентом Владимиром Путиным войны был официально зарегистрирован.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о весомом международном шаге. Зеленский также призвал конфисковывать деньги представителей российской элиты и в других странах.